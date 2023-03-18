اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 09:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خطوات تساعدك فى استخراج رخص قيادة للسيارات من المرور.. اعرفها

السبت، 18 مارس 2023 08:00 ص
خطوات تساعدك فى استخراج رخص قيادة للسيارات من المرور.. اعرفها المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضعت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات : 
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
- تجهيز 4 صور شمسية.
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
- نموذج الاختبار الشفوى.
 
 - نموذج الاختبار العملى.
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
 
 

ادارة المرور

اخبار الحوادث

تراخيص السيارات

القيادة على الطرق

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة