تموين بورسعيد: تحرير 12 محضر لمخابز مخالفة ومحاضر تموينية بمناطق مختلفة

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام التموين والتجارة الداخلية ب بورسعيد، أنه يتم شن حملات تموينية بشكل يومي على كافة المحاور في المحافظة.

وأضاف مدير عام التموين ببورسعيد، أنه تم تحرير 12 محضرا لمخابز مخالفة، جاء ذلك فى إطار السعى الدائم لضبط الأسواق والأسعار من مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من خلال الحملات الرقابية صباحية ومسائية.

وأوضح، أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم، من تحرير 41 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة.

وضبطت المديرية، 189 قطعة مواد غذائية متنوعة ومختلفة عصائر وكيك وشيكولاته وغيرها، جميعها فى حالة إنتهاء للصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعها على أنها صالحة للإستهلاك ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن رجال الرقابة التموينية من ضبط ربع طن من الفول مجهول المصدر بأحد محال الفول والطعمية بمنطقة الزهور بدون تدوين تواريخ إنتاج وإنتهاء تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ 50 قاروصة سجائر مجهولة المصدر مركات غير معروفة بأحد الأكشاك وبدون أى فواتير تدل على نشأتها ما تشكل خطراً كبييراً على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق .