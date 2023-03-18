تقديم الخدمات الطبية لـ871 ألف متردد على العيادات التخصصية بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربي ة، في بيان له، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 871 ألفا و49 مترددا على العيادات التخصصية بمحافظة الغربية، بعد انطلاق العيادات التخصصية بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الغربية، خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023 ، والبالغ عددها 200 عيادة.

وأوضح أن التخصصات التي تم توفيرها للمواطنين في العيادات هي (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعي، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، والتي بلغ عدد المترددين عليها871 ألف و49 مترددا إلى جانب الخدمات التكميلية التي تضمنت الأشعات والتي بلغ المنتفعين بها 6909 حالة - رسم القلب 1153 متردد - الخدمات المعمليه (213467) - السونار (40555).

كما أكد على أن اختيار الوحدات الصحية التي تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها يأتي وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات في مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى).

وأشارت الدكتورة نشوى مازن مدير الرعاية الطبية والأساسية إلى أن يتم تقدم الخدمات الطبية للمواطنين والتي من ضمنها المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة.

بلغ عدد المترددين لتلقي خدمات المبادرات 269 ألفا و307 مترددين خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023، واستمرار حملات المرور المكثف على العيادات للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى.