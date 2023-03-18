تعرف كيفية التعاقد على عداد مياه جديد أو إضافى لمنزلك بسوهاج فى 7 خطوات

سوهاج ـ محمود مقبول

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واحده من الشركات التي تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة والإضافية وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير أسم المتعاقد وغيرها من الخدمات.

اليوم السابع يقدم للقارئ الخطوات الخاصة بالتعاقد على عداد مياه جديد دخول أول أو عداد إضافى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية"

1 – طلب مقدم من طالب الخدمة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

2 – موافقة الوحدة المحلية المختصة التابع للها العقار بما يفيد التوصيل .

3 – صورة من إثبات الشخصية مثل ( بطاقة الرقم القومى- جواز السفر)

4 – صورة من المستندات المؤيدة لحيازة محل الإشتراك ( عقد ملكية أو عقد إيجار) أو أي مستند يؤيد ذلك بالنسبة للقرى.

5 – صورة من ترخيص المباني مع الإطلاع على الأصل.

6 – الرسم الهندسى الخاص بالعقار في حالة طلب الدخول الأول للعقار.

7 – صورة إيصال من أي مرافق بالعقار ( كهرباء – غازر- تليفونات ) أن وجد.