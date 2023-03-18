تعرف على خطط تطوير المواقف والأسواق فى مدينتى الأقصر والبياضية.. فى 16 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة المشروعات الخدمية والتنموية، والجارى تنفيذها داخل مدينتي الأقصر والبياضية.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى معلومات تفاصيل خطة تطوير الأسواق والمواقف:-

1. تقوم المحافظة بتطوير مواقف البياضية ومدينة الأقصر بصورة يومية

2. المحافظ كلف بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال المساحات الفضاء أمام المواقف

3. تأتي أعمال التطوير في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير مواقف السيارات بما يتسم مع الطابع الحضاري والنموذجي والجمالي وتطوير وتحديث الأسواق الرسمية والعشوائية

4. يتم العمل على إنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

5. تطوير المواقف والأسواق يأتي لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية أمام الأهالى

6. تشهد مدينة الأقصر تنفيذ مشروع تطوير سوق الخضر والفاكهة بشرق السكة الحديد

7. تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير سوق شرق السكة

8. تجرى أعمال التطوير بسوق شرق السكة بمسطح 1300 متر بنسبة تنفيذ 95%.

9. يجرى العمل بالمرحلة الثانية لسوق شرق السكة لتشمل الجزء الأوسط بعدد (89) باكية

10. تشمل أعمال تطوير سوق الخضر والفاكهة إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2.

11. تتم أعمال تطوير موقف سيارات الحبيل وموقف سيارات الزينية شرق السكة الحديد واللذان يتسعان لعدد 279 سيارة.

12.يتم تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات البياضية بنسبة تنفيذ 95%

13. يتضمن تطوير موقف سيارات البياضية إنشاء مسجد بسعة 200 مصلي لخدمة الموقف

14. يتم إنشاء (11) محل تجاري جديد بموقف سيارات البياضية

15. يجرى تنفيذ أعمال تطوير شاملة بموقف البياضية وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة

16. يجري الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب الانترلوك داخل موقف سيارات البياضية.