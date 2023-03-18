تحريات أمن الجيزة تكشف تفاصيل مصرع فتاة فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع فتاة صدمها قطار في البدرشين، وأشارت التحريات أن الفتاة أثناء عبورها السكة الحديد، لم تشاهد اقتراب القطار، ليصطدم بها وتلقى مصرعها في الحال.

وكانت فتاة لقيت مصرعها نتيجة اصطدام قطار بها خلال عبورها السكة الحديد في البدرشين، مساء أمس الجمعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة صدمها قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.