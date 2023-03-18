انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى دفرة وإصابة قائدها بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهد كوبري دفرة العلوي بطنطا بمحافظة الغربية سقوط سيارة نقل من أعلي الكوبري بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل من أعلي كوبري دفرة العلوي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب نقل ثقيل بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة السائق بإصابات متفرقة وتم نقله للمستشفي.

وكان أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.