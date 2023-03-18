اليوم.. قطع وضعف المياه عن قرى طنسا بنى مالو وقمبش ببنى سويف للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف أنه تقرر قطع وضعف المياه عن قرى (طنسا بني مالو وقمبش) اليوم، السبت "من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً" ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه البرانقة مركز ببا

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع وضعف المياه "بشكل مؤقت"للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب،مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة ، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها ، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.