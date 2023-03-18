القوى العاملة: الاتفتيش على اشتراطات "السلامة المهنية" بسوهاج

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوي العاملة بسوهاج حملات تفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع عملهم بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا والمنطقة الصناعية بغرب طهطا .

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج والذي ورد فيه أنه تنفيذاً لتكليفات وزير القوي العاملة حسن شحاتة، بضرورة التواجد بمواقع العمل لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وضمان توفير بيئة عمل آمنة تجنباً للحوادث وإصابات العمل، ومتابعة مشروعات البنية الاساسية في المناطق الصناعية جرى تنظيم تلك الحملات التفتيشية ،شارك فيها الكيميائي رفعت محرز الموجه الفني للسلامة والصحة المهنية بالمديرية، ووحدة التنفيذ بديوان محافظة سوهاج لمتابعة مشروعات ترفيق المناطق الصناعية والتي تشمل مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإتصالات والطرق وذلك لضمان توفير بيئة عمل مناسبة تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 .

ونوه مدير المديرية إلى أنه خلال الزيارة للمنطقة الصناعية بغرب طهطا تفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي ومحطة مياه والشبكات الأرضية وشبكة الحريق.

وأوضح مدير المديرية أن إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة في هذه شرككات المنطقة يبلغ 200 عامل تم توعيتهم بحقوقهم وأساسيات السلامة والصحة المهنية ،وتوجيه شركات المقاولات بالتوجه لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لاستكمال بياناتهم لضمهم لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية وفقاً للضوابط الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019 .

وقال مدير المديرية إن الجولات شملت أيضا زيارة المنطقة الصناعية بغرب جرجا ، وتفقد اعمال تنفيذ محطة صرف صحي ومحطة مياه وانشاء شبكة الخطوط الأرضية وشركة مودرن لأعمال الغاز الطبيعي وشركة النيل لأعمال الخط الناقل للمياه ،ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة في هذه المشروعات 170 عامل غير منتظم وتم توعيتهم والتنبيه علي مسئولي الشركات بالتوجه لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لتسجيلهم .

شارك في الزيارة الدكتور خالد الخولي استشاري أمراض السلامة والصحة المهنية بالبنك الدولي والمهندس محمود زينهم مسئول المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية، وسيد جابر استشاري العمالة غير المنتظمة بالمديرية ..وأبدي المشاركون سعادتهم برعاية القوي العاملة لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها لهم إضافة إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.