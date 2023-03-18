القبض على متهم بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بعين شمس

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إنشاء (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة وإعادة توزيعها وبثها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بالعقار المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (19جهاز "ريسيفر" – 4 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية – شاشة ولوحة مفاتيح كمبيوتر – 2 كيسة كمبيوتر– كابينة لتجميع وتوزيع القنوات المشفرة – مكبر إشارة – 2 جهاز "سويتش" – 2 وحدة تخزين "فلاشة" محمل عليهما ملفات للقنوات الفضائية).

وبمواجهته إعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة.