القبض على "ديلر" بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار؟، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة "قيادته وملك والده"، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.