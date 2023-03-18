العروض المسرحية لطلائع كفر الشيخ والجرايدة ودسوق ضمن مسابقة «كنوز مصرية 9»

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مسرح وزارة الشباب العروض المسرحية لطلائع محافظة كفر الشيخ، بمشاركة الفرق المسرحية من مراكز شباب دسوق بالعرض المسرحي "شهرزاد"، ومركز الجرايدة بعرض "جدو وقاضى العدل"، ومركز كفر الشيخ بالعرض المسرحى " الدنيا رواية هزلية "، ضمن منافسات مجال المسرح بمسابقة " كنوز مصرية " في نسختها التاسعة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، أن العرض المسرحي "شهرزاد" قدمه فريق دسوق، من تأليف توفيق الحكيم ، مكياج سماح السيد، تصميم ملابس مي راغب، إعداد موسيقى أحمد محفوظ، مساعد مخرج نور الهدى مصطفى، اخراج كرم ناصر، كما قدم فريق الجرايدة مسرحية "جدو وقاضى العدل" من تأليف توفيق الحكيم، تصميم ديكور محمد قطامش، تصميم ملابس الاء الحسانين، غناء والحان وموسيقى عادل مراد، مكياج عبدالرحمن المصري، إعداد وإخراج حسن عباس.

وأضاف محروس، أن عرض "الدنيا رواية هزلية" لفرقة كفر الشيخ، هى من تأليف توفيق الحكيم، استعراضات شيماء محسن، تصميم ملابس عبير أحمد، إعداد موسيقى مهند جاويش، ألحان محمد جاويش، مساعد مخرج المعتصم بالله احمد جاويش، إخراج وأشعار أحمد جاويش وضمت لجنة التحكيم المخرجين" هانى عفيفى، حسن الوزير أيمن الشيوى، بحضور جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، تشارك الفرق المسرحية من محافظة كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ وحضور لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء و فريق عمل الإدارة.