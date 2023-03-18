اليوم السابع
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الصحة تكشف 5 أنواع من السرطانات الأكثر انتشارا بين المرضى

السبت، 18 مارس 2023 04:00 ص
الصحة تكشف 5 أنواع من السرطانات الأكثر انتشارا بين المرضى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أكثر أنواع السرطان شيوعا وانتشارا والتى تضمنت سرطان الثدى والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر عن السرطان يضمن نسب شفاء عالية .
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام  التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل  في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا  إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.
 
 
 

الصحة

الاورام

السرطان

خدمات علاج السرطان

المستشفيات الجامعية



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