كتب محمد جمال

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، التمسك بالثروة الثقافية والهويّة الآثارية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "في مئوية المتحف العراقي، نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية الموروثة من الأسلاف عبر آلاف السنين من الحضارة الرافدينية".

واضاف ان "الآثار ورعايتها واستعادة ما ضاع منها ،تمثل لنا مهمة لن نتأخر عنها أبداً"، مشيرا الى ان "تطوير المتاحف عنوان جهدنا في سبيل ألق حضارة العراق بعيون كل الأجيال".

من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد السودانى، عن رفضه أن تكون أرض العراق مكانا لتهديد أمن الجوار، مؤكدا أن الدستور العراقى يُلزم بعدم التدخل فى شؤون الآخرين .