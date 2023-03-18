السجن 3 سنوات لمتهمين وسنة لآخر بتهمة استدراج عامل دليفرى وسرقته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، المتهمين باستدراج عامل دليفري وسرقته بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس، بالسجن 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، وسنة واحدة للمتهم الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 2016 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 3852 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 18 نوفمبر من العام الماضى،عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، كل من "عبد السلام م م" و"محمود ال م"و "السيد ع ال" إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم باستدراج عامل دليفرى وسرقة دراجته البخارية بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثانى، قد قاما بسرقة الدراجة البخارية، بطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه" ادهم هاشم " ليلاً بالطريق العام بأن قاما باستدراجه بحجة توصيل الأطعمة إليهما إلى محل الواقعة وأشهرا في وجهه سلاحاً أبيضاً (خنجر) محل مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات، وقام المتهم الثالث بإخفاء ( الدراجة النارية) مع علمه بانه من متحصلات جريمة سرقة، وذلك بنطاق مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.