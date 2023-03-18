الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفدا من طلاب جامعة الأقصر في زيارة ميدانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

توجه مايقرب من 60 طالبا من جامعة الأقصر ، لزيارة أحد أكبر مشاريع منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وهي مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتي تم إنشاؤها وافتتاحها حديثاً ضمن 6 مستشفيات كبرى تم تطويرهم على أحدث النظم ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وجاءت تلك الزيارة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية الوعي والانتماء لدى طلاب الجامعات، حيث تفقد الطلاب خلال زيارتهم أهم الأقسام والخدمات، وتعرفوا أيضاً من خلال العروض التقديمية على إمكانيات المستشفى والخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلي التعرف علي المنظومة الجديدة ونظام طب الأسرة والاحالة وخدمات رضا المنتفعين وتقديم الشكاوي، وقد أبدى الطلاب سعادتهم البالغة، حيث رافق الوفد كلا من اللواء دكتور طارق عبد المعز مدير مستشفى طيبة، و العقيد محمود زين العابدين مدير التربية العسكرية بالجامعة، ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وجدير بالذكر أن مستشفى طيبة التخصصي تم إنشاؤها حديثا وافتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ العام الماضي لتقديم خدمات صحية متطورة وعالمية لكافة فئات الشعب في جنوب الصعيد الذي عاني لسنوات من نقص الخدمات الحديثة والمتطورة، وقد ساعدت المنظومة الجديدة والخدمات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة علي توفير عناء السفر بحثاً عن تشخيص أو علاج.

وكان قد شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح مؤتمر مصر العليا الدولي الثاني لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، المقام في محافظة الأقصر، تحت عنوان "الجديد في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي"، حيث يقام المؤتمر بالتعاون بين كل من جامعة الأقصر، ممثلة في قسم أمراض المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور محمد عبدالله عباس، وجامعتي جنوب الوادى، وأسوان، والجمعية المصرية لطب الأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.