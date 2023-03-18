

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم الجمعة.



وتناول اللقاء ضرورة العمل من أجل تطهير البلاد من الذين خربوا كل مكان مروا به، وتسببوا في التنكيل بالشعب وفي إفراغ خزائن الدولة.



وتطرق اللقاء إلى العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام بالبلاد.



وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة، وضرورة التركيز خاصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول.

وأكد سعيد أن في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون، مشيرا إلى دور القضاء في محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.