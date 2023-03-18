الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة، بحوزة شخصين فى القاهرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من دوائر أقسام المديرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما) بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 12,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى قرابة 2 مليون جنيه – 5 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,387,500جنيه تقريباً).