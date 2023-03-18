الداخلية تضبط المتهم بطعن طالب فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من إحدى المستشفيات، باستقبال (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "مصاب بجرح شبه نافذ وتجمع دموى بالرئة")، وآخر (طالب - مقيم بذات الدائرة "مصاب بطعنة شبه نافذة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال والد الطالب الثانى، قرر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين عقب خروجهما من إحدى النوادى، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها صديق الطرف الثانى (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، بالتعدى على الأول بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة وأثناء المشاجرة حدثت إصابة نجله ، وبسؤال والد المُصاب الأول أيد ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه ، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.