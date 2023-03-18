الحماية المدنية تسيطر على حريق بحضانة فى أبو النمرس بالجيزة دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق اشتعل بحضانة في أبو النمرس، ولم يسفر الحريق عن إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بحضانة أطفال في أبو النمرس، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم الاستماع لأقوال مدير الحضانة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.