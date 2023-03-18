الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة يكرم أمهات الشهداء والإعاقة

كتبت آية دعبس

أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن الأم المصرية نموذج نقف أمامه بكل معانى التبجيل والتأمل والدراسة، فهى الجامعة التى فيها يتخرج خير أجناد الأرض، وهى أم الشهيد البطل الذي روى بدمائه تراب الوطن، وهى الأم العاملة التى تقف أمام ماكينات الإنتاج من أجل بناء الوطن، وإلى كل أم لديها ابن من ذوي الهمم والقادرون باختلاف ساهمت فى إعداده وتأهيله في مختلف المجالات والقطاعات .

جاء ذلك فى احتفالية نظمها ولأول مرة الاتحاد المحلى النقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام بمناسبة احتفالات شهر مارس، بيوم المرأة العالمي ،ويوم المرأة المصرية ،وعيد الأم بعنوان " وفاءا لكى يا أمى ' والتى أعدها لجنة التثقيف بالاتحاد التى تضم فيفى زيادة ونعمات عبد الحفيظ وسامية أحمد ونحمده عبد العزيزومحمد على حسين مقرر لجنة الاعلام واشراف كامل من محمد ابراهيم الامين العام المساعد للاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة.

تابع : محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام موجها التحية للدور الهام لمصنع الرجال "الام المصرية ' التى سهرت من أجل تنمية مواهب أبنائها وتشجيع المتميزين بالاستمرار والمثابرة على العمل الجاد والإبداع في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية واستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية من أجل الوطن ...منبها الى ان اهتمام المرأة بالنشء لاقى صداه من القيادة السياسية من خلال اهتمام غير مسبوق بدورها وتمثيلها بالمناصب القيادية فضلا عن تقديم كافة أنواع التكريم والرعاية لامهات الشهداء الذين قدموا أبنائهن فداءا للوطن بالاضافة للاهتمام المستمر بأمهات الابناء من ذوي الهمم وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية اللازمه لهم في شتى المجالات لتنمية مهارتهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة في العملية التعليمية ..

وخلال كلمته شدد محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة على دور الامهات فهن جسر امداد الوطن بسواعد الانتاج واللاتى تحملن مسئوليات عديدة جعلت منها خير مربية وداعمة لأبنائها لإستكمال منابر تأصيلهم بعادات وتقاليد المجتمع التنموى لتنسج لنا أُمة قوية ذات تاريخ وثقافة وحضارة.

كان الحفل قد بدأ بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم وعروضا فنية شعبية لفرق شبابية وطنية، بمشاركة فاعلة من. محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة وعضوات وأعضاء مجلس النواب مايسه عطوة ود جيهان بيومى وولاء التمامى وايهاب منصور ود محمد على ود .فاطمه الاحمر ممثلة عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر وسمير منطاش الامين العام للاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة واحمد رمزى مستشار الاتحاد لشئون التنظيم وفاتن السناوى نائب رئيس نقابة السياحة والفنادق

يذكر انه تم تكريم عدد 150 سيدة من الأمهات المثاليات وامهات الشهداء وذوى الهمم والقادرون باختلاف ممن قدموا اولادهن حفاظا على تراب الوطن وممن أبدع أبنائهن من ذوي الهمم والأصحاء فى مختلف المجالات وسط حضور حاشد تخطى 700 فرد يمثلون 127 نقابة بمحافظة الجيزة.بنادى نقابة العاملين بالنقل العام.