

وأشار الاتحاد الأوروبي- في بيان، صادر عن مكتبه في القدس المحتلة- إلى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مطالبا بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام القوة المميتة".



وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تسللت إلى شارع "أبو بكر" وسط جنين، بعد ظهر الخميس، وأعدمت الشبان: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37)، إضافة إلى الطفل عوادين.



واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين، لتأمين انسحاب عناصر القوة الخاصة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة 23 مواطنا بينهم 4 وصفت جروحهم بالخطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال محمد عوادين، والد الشهيد عمر، إن نجله كان يقود دراجته في الشارع، وأطلقت عليه القوة الخاصة الإسرائيلية الرصاص مباشرة، دون أن يشكّل أدنى خطر عليها.



ومنذ مطلع العام الجاري، ارتقى 89 شهيدا برصاص الاحتلال والمستوطنين، بينهم 17 طفلا وسيدة.



ووفقا للمعطيات بلغ عدد الشهداء في محافظة جنين: 35 شهيدا، ومحافظة نابلس: 21 شهيدا، ومحافظة الخليل: 7 شهداء، ومحافظة القدس: 6 شهداء، ومحافظة أريحا والأغوار: 5 شهداء، ومحافظة قلقيلية: 5 شهداء، ومحافظة رام الله والبيرة: 3 شهداء، ومحافظة بيت لحم: شهيدان، ومحافظة سلفيت: شهيد، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية: شهيد، ومحافظة طولكرم: شهيد، وقطاع غزة: شهيدان.