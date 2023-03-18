الأقصر تستقبل شهر رمضان بسلسلة معارض أهلاً رمضان بالمدن بتخفيضات كبيرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستقبل محافظة الأقصر ، شهر رمضان المبارك الذي يحل علينا خلال الأيام القليلة القادمة، بدعم كبير للأهالي عبر معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، حيث تضم المحافظة 8 معارض تم افتتاحها خلال الأسابيع الماضية بالمدن المختلفة لتساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف كل من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وفى هذا الصدد كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك، وذلك من خلال تنظيم بعض المعارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم المديرية خلال تلك الأيام بضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والسلاسل التجارية على مستوى المحافظة وذلك للمساهمة فى توفير كافة متطلبات المواطنين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه قامت المديرية بتوفير عدة أماكن لإقامة معارض أهلاً رمضان والمنافذ والشوادر، حيث تم افتتاح عدد 8 معارض أهلاً رمضان، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبيع السلع بأسعار مخفضة فى تلك المعارض لدعم الأهالى فى شتى أرجاء المحافظة، حيث جاءت قائمة المعارض التى تم افتتاحها حتى الآن، 8 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، ومعرض سابع بالعديسات، والمعرض الأخير بمدينة الزينية.