احمِ نفسك في رمضان من الجفاف وتناول هذه العصائر

كتبت فاطمة ياسر

أيام قليلة ويحل شهر رمضان المبارك، ويبدأ الصيام وقد تعاني البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة، ولذا يقدم "اليوم السابع" أبرز وأهم النصائح والمشروبات التي تقلل من فرص الإصابة بالجفاف خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لموقع "everydayhealth".