إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراورى بالمنيا

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الاولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفي صلاح عبد العزيز 21 عاما، محمود حيدر عبد الفتاح 17 عاما، رجب عبد الرحيم عبد الغني 29 عاما، عمرو رجائي سطوحي 20 عاما، أحمد خلف توفيق 22 عاما، جمال حلمي محمد 26 عاما، وجمال داخلي عبد الله 52 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية صفط الغربية بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق.