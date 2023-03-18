إصابة فتاة تعمل خبيرة تجميل علي يد مجهول.. وأمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة فتاة تعمل خبيرة تجميل، إثر الاعتداء عليها بمقر عملها الخاص بها، جري نقلها لمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول فتاة مصابة بإصابات بالغة إثر الاعتداء عليها بآلة حادة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المصابة تدعى "ش. ن"، خبيرة تجميل، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجدها داخل مقر عملها قام مجهول بالاعتداء عليها بآلة حادة وأصيبت بجانبها وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقي العلاج.

تم التحفظ على الكاميرات المحيطة بموقع الحادث للتوصل لهوية المتهم، وجار تكثيف الجهود للقبض عليه وكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.