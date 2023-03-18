أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب الغربية ورفع الطوارئ بالمحافظة.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية قبل قليل لهطول أمطار غزيرة على مدن المحافظة، مصحوبة برياح شديدة، وتجمع للسحب المتوسطة فى سماء المحافظة.





وتشهد المحافظة طقس متقلب منذ الصباح، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ فى كافة القطاعات للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار المفاجئة، ووجه المحافظ رؤساء المدن والاحياء بالنزول للشوارع لشفط مياه الأمطار باستخدام سيارات شفط المياه.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض طفيف وتدريجى على كافة الأنحاء، ليسود مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصوتخل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.