أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف منظومة التأمين الصحى بسبب المخصصات المالية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى وقف استكمال مراحل منظومة التأمين الصحى بسبب المخصصات المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، حيث تواصل المركز مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وشددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019، وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتينن بمناسبة رمضان قررت الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

انطلاق جلسة المباحثات بين وزيرى خارجية مصر وتركيا.. صور

انطلقت في القاهرة، منذ قليل، جلسة المباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة الوزير سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

وزير الإسكان: منح مهلة للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة. أسعار الذهب فى مصر تسجل 2050 جنيها للجرام عيار 21 تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا، وذلك لمستويات قياسية لأول مرة في سوق الذهب، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 2050 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين واصل السعر العالمي للذهب تحقيق مستويات عند 1988 دولارا. أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1757 جنيها عيار 21 يسجل 2050 جنيها عيار 24 يسجل 2343 جنيهات الجنيه الذهب 16400 جنيه أونصة الذهب 1988 دولارا هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية.. صور شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، اليوم السبت، طقسا متقلبا وهطول أمطار غزيرة إلي متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتمركز لسيارات الصرف الصحي في المناطق الساخنة لرفع مياة الأمطار .

تطعيم 6 ملايين و367 ألف مواطن ضمن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا