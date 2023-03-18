"آداب طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين ببرنامج "جامعة الطفل".. صور

استقبلت كلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، والدكتور ابراهيم طلبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة داليا سلام منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الآداب.



أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا على أهمية برنامج جامعة الطفل تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل"، لدوره فى الكشف عن المواهب والنوابغ من الأطفال، وصقل مهاراتهم وتنمية قدارتهم لإعداد جيل من الشباب واعد ومبدع ومبتكر قادر على مواجهة التحديات المستقبلية المختلفة، وبناء مصرنا الحديثة.



أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم للبرنامج، لمساعدة الأطفال فى تحديد أهدافهم المستقبلية، وكيفية تحقيقها بشكل مخطط ومدروس، وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية والمهارية لديهم.



أضاف الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية أن اليوم تضمن اصطحاب الأطفال في جولة لزيارة الأماكن الحيوية بالكلية، شملت مكتب العميد وجولة بمعرض المتحف التعليمي بقسم الآثار تحت إشراف الدكتورة تفيده عبد الجواد، وقيام الأطفال بتنفيذ عدد من الأنشطة مثل، كيفية كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية تحت اشراف الدكتور محمود القضية، كما استمع الطلاب لمحاضرة حول أهمية الطفل في مصر القديمة، وعرض مراحل الاهتمام بالطفل ودور الطفل وتأثيره في بناء الحضارة، اضافةً إلى تقديم عرضاً حول تطور المقبرة الملكية ومراحل تطور المقبرة حتي وصلت للشكل الهرمي تحت اشراف الدكتور محمود القضية، والدكتورة وسام الجزار.



وأوضح الدكتور عبدالله خضر حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات المادية المطلوبة لتنفيذ أنشطة البرنامج، وانتقاء عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتقديم تدريب متميز للأطفال المشاركين لتنمية قدراتهم العقلية وصقل مواهبهم المتميزة في مراحل مبكرة من العمر باعتبارهم قادة المستقبل لمصرنا الحبيبة.



أفادت الدكتورة داليا سلام منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الآداب، أن الاطفال أبدوا سعادتهم البالغة بما تعلموه أثناء أداء جميع الأنشطة، وتم ختام الأنشطة بتعليم وتدريب الأطفال على كتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية.



الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل (1)



الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل (2)



الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل (3)