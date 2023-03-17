يسرى كفافى وكيلا للشباب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، قرار وزارى بتجديد ندب يسرى أبوالحمد عبدالعال كفافى للعمل وكيلا للشباب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج وهو حاصل على ماجستير في علم الاجتماع الرياضي.

كما حصل يسري كفافي، على العديد من برامج القيادة والإدارة من وزارة الشباب والرياضة لمعاوني مديري المديريات والشباب المتميز من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك على برامج أكاديمية ناصر العسكرية العليا "الاستراتيجية والأمن القومي، إدارة الأزمات، وصناع القرار"، فضلا عن حصوله على برامج تنمية مهارات الادارة الاشرافية العليا من مديرية التنظيم والادارة بسوهاج.

وشغل يسري كفافي، العديد من المناصب، وهي مديرا لادارة الهيئات الشبابية بالمديرية منذ عام 2018، ومعاونا لوكيل وزارة الشباب بسوهاج بقرار السيد وزير الشباب والرياضة منذ عام 2015.

ووكيلا لإدارة الهيئات الرياضية عام 2017، ومديرا للمكتب الفني بالمديرية عام 2016، ووكيلا لادارة الهيئات الشبابية عام 2010، ومديرا للاتحاد الاقليمي لمراكز شباب القرى عام 2007 ، رئيسا للجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ومسؤول الربط الالكتروني بالمديرية، وعضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بمحافظة سوهاج ممثلا لمديرية الشباب والرياضة.