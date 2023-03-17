وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المهرجان التاسع للجوالة الجوية المصرية والعربية بالمدينة الشبابية بالأسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح فعاليات المهرجان التاسع للجوالة الجوية المصرية والعربية، في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢٣ - عامًا للشباب العربي.

ويُقام المهرجان بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية في الفترة من ١٥ وحتي ١٩ مارس الجاري، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، الإقليم العربي، الاتحادات العام للكشافة والمرشدات، والمنظمة الكشفية العربية، وعدد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

تخلل حفل الافتتاح، افتتاح الأراضي الكشفية، طابور العرض للوفود العربية المشاركة من مصر، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ولبنان، بالإضافة إلي افتتاح معرض الكشافة الجوية.

فى كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل الحركة الكشفية داخل المجتمع المصري، لما تقدمه للشباب وتغرس فى نفوسهم العديد من القيم الأخلاقية المتميزة، وتبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بينهم، وتعمل على تنشئتهم تنشئة وطنية سليمة، لافتا أن الوزارة ستقوم بتقديم كل الدعم للحركة الكشفية في مصر لما تلعبه من دورا بارزًا داخل المجتمع.

وقال الوزير: "كل الشكر والتقدير لكل فريق عمل الكشافة الجوية المصرية والإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، علي تنظيم هذا الحدث المبهر، كذلك كل الترحيب بأشقائنا العرب في مصر وكافة المشاركين من مراكز الشباب والجامعات المصرية، وأتمنى لكم جميعًا طيب الإقامة والفعاليات، والانضباط في الكشافة المصرية لابد أن يكون سمة وقدوة للشباب".

وثمن وزير الشباب والرياضة المجهودات المبذولة من الحركة الكشفية المصرية والعربية، مؤكدًا على أهمية الكشافة المصرية للحركة الكشفية كواحدة من أهم وأقدم الحركات الشبابية المصرية التي تأسست منذ أكثر من 100 عام، خاصةً فيما يقومون به من خدمات دائمة للوطن في وقت الأزمات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تكاتف وتضافر لإخراج المهرجان في أبهى صورة، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية والشبابية التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزاً عالمياً للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من امكانات وقدرات تنظيمية مميزة .

وثمن الوزير دور الحركة الكشفية فى مساعدة الشباب والنشء على تنمية طاقاتهم الجسمية والعقلية والإجتماعية والروحية، وهذه الجوانب لا يمكن أن يتطور بمعزل عن بعضه، وهذا الدور يقوم به قادة الوحدات الكشفية المنتشرة على مستوى جمهورية مصرية العربية.

وقام الدكتور أشرف صبحي بتقليد القائد حاتم علي ماهر رئيس مجلس إدارة الكشافة الجوية بقلادة الكشافة العربية والتي تُعد أعلي وسام وقلادة كشفية علي مستوي الوطن العربى ويُمنح لمن خدم بكل إخلاص الكشافة علي كافة المستويات،

من جانبه، قال القائد حاتم علي ماهر رئيس الكشافة الجوية المصرية: "بإسم كل المشاركين والوفود العربية، نرحب بتشريف الدكتور أشرف صبحى لافتتاح المهرجان، عشائر جوالات مراكز الشباب والجامعات، ونعاهدكم بأن تظل الكشافة الجوية المصرية عند حسن الظن والعهد".

جاء ذلك بحضور رفعت السباعى نائب الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ونائب الرئيس الإقليمى للمنظمة الكشفية العالمية، الدكتور حمد بن عبد الرحمن بن حمد المفوض الدولى للمملكة العربية السعودية، القائد محمد قاسم الخولانى عضو القيادة العامة للكشافة الأردنية، القائد عبدالله بن عبيد بن طارق عضو القيادة العامة للكشافة اليمنية، القائد سعيد بن راشد بن عمار عضو القيادة العامة للكشافة العمانية، القائد سعيد بن منصور بن عبدالله عضو القيادة العامة للكشافة البحرينية، والقائد أيمن كمال الدين سعيد رئيس الوفد السوداني وقائد ومؤسس الكشافة الجوية بالولاية الشمالية.

ويُشارك فى فعاليات المهرجان التاسع للجوالة الجوية المصرية والعربية، مايقرب من 500 جوال وجوالة من الكشافة الجوية المصرية من مراكز شباب الجمهورية، وأعضاء وفود الدول العربية التى تضم "السودان - سوريا - البحرين - عمان - السعودية - المغرب - الاردن - لبنان – الكويت".