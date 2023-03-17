وذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيان اليوم الجمعة:" إن شويجو رشح طياري المقاتلات "سو-27"، التي اعترضت المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، للحصول على وسام الدولة لمنعهم الطائرة الأمريكية المسيرة "MQ-9 Reaper" من انتهاك منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا، التى تخضع لنظام مؤقت للطيران على خلفية العمليات العسكرية".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أن مقاتلات روسية من نوع "سو-27"، أقلعت لتحديد هوية الطائرة المسيرة الأمريكية .. مشيرة إلى أن المسيرة الأمريكية قامت بمناورة حادة وفقدت السيطرة والتحكم في الارتفاع ما تسبب في اصطدامها بسطح البحر.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء الماضي استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بدعوى صدم مقاتلة روسية مسيّرة أمريكية من نوع "ريبر" فوق البحر الأسود.