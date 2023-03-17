جاء ذلك في تصريح خاص من وزير الإعلام اللبنانى لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء الإعلام العربى بالكويت.

وقال الوزير مكارى إن مصر لم تترك لبنان أبدًا، خاصة خلال تلك الأزمة الأخيرة.. مشيدًا بموقفها المساند للدولة اللبنانية سواء عربيًا أو دوليًا، مستشهدًا بالاجتماع الخماسى فى باريس من أجل تحريك ملف الرئاسة اللبنانية، ومعربًا عن ترحيب وسعادة الجانب اللبناني بالمشاركة المصرية في ذلك الاجتماع ما يبعث على الاطمئنان والأمل في تحقيق إيجابية نحو تحريك ذلك الملف.