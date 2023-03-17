"ميرى" يحصد 74 صوتا و"البلشى" 38 على مقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت اللجنة الفرعية بالإسكندرية فوز خالد ميرى على منصب نقيب الصحفيين بحصوله على 74 صوتا، مقابل 38 صوتا للمرشح خالد البلشى، وحصول المرشح ياسر مصطفى إسماعيل على صوت واحد، وعدد الأصوات الباطلة 2 صوت.

وشهدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين ،بعدد حضور 115 عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالاسكندرية .

وكانت الجمعية العمومية قد اعلنت ،مد التصويت ساعة حتى الساعة الثامنة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، للانتخاب علي مقاعد الأعضاء والنقيب للنقابة العامة .

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 50 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين.

يتنافس على 6 مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن".

ويحق التصويت باختيار 6 من المرشحين بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وبدأت فعاليات التسجيل لاكتمال النصاب القانوني 25 % + 1 لتبدأ فعاليات التصويت علي الانتخابات، وذلك من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، ويتم المد ساعة إضافية وفقًا لما يتم بالنقابة العامة حتى اكتمال النصاب القانوني بـ 25% لمن لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية المسددين اشتراك عام 2022

يذكر أنه تم تأجيل الانتخابات والتي كان من المزمع أجراؤها يوم 3 مارس الجاري الي اليوم وذلك لعدم اكتمال الجمعية العمومية.