كوسوفو تسجل نموا فى الناتج المحلى الإجمالى فى آخر 2022

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أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء في كوسوفو نموا اقتصاديا حقيقيا بنسبة 3.55 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2022، بعد أن توسع الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 3.26 في المئة خلال الربع الثالث.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك الدولي أبقى توقعاته في يناير الماضي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لكوسوفو لعام 2023 عند 3.7 في المئة، بينما توقع أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 3.1 في المئة في عام 2022.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكوسوفو بلغ بالأسعار الحالية 2.46 مليار يورو خلال الربع الأخير من عام 2022، ارتفاعًا من 2.17 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2021.

وسجلت صناعة المعالجة أكبر نمو سنوي بنسبة 12.52 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، يليها قطاع المال والتأمين بنسبة 11.53 بالمئة، ثم الأنشطة العلمية والمهنية والتقنية بنسبة 8.71 بالمئة، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز وإمدادات المياه بنسبة 7.93 في المئة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء أن صناعة البناء والتشييد شهدت انخفاضا بنسبة 11.81 في المئة، كما كان هناك انخفاضا في استيراد السلع والخدمات وتكوين رأس المال الإجمالي والإنفاق الحكومي.