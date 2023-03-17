ضبط 500 كيلو رنجة بأحد المحال بسيدى سالم بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع إدارة تموين سيدي سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، من ضبط كميات من الرنجة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وردت معلومات بوجود كمية من الرنجة بأحد المحال بسيدي سالم بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، فشكل الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، حملة بإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة، والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور وسام يسن ابو النجا، بالاشتراك مع الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من دكتور محروس حمد طبيب، التفتيش بالمديرية، ودكتور محمد سراج، رئيس قسم التفتيش بسيدى سالم، ومحمد الرويحى، مفتش تموين بإدارة سيدى سالم، وأسفرت عن ضبط 500 كجم رنجة بدون بيانات انتاج أوصلاحية، وتم تحرير محضر رقم 6278 لسنة 2023 جنح مركز سيدي سالم بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.