ضبط مجمع عيادات غير مرخص وإغلاق 3 معامل للتحاليل وعيادة للأطفال بدار السلام في سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تمكن فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بالمديرية، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين من تنفيذ حملة مكبرة على العيادات والمعامل بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج حيث أسفرت الجهود عن ضبط مجمع عيادات غير مرخص، وتم إغلاق 3 معامل للتحاليل وعيادة أطفال، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف "النجار"، أن الحملة جاءت في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج لحماية المرضي المترددين علي المنشآت الطبية الخاصة ومتابعة الإجراءات واشتراطات مكافحة العدوي والتراخيص اللازمة لتلك المنشأت، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومتابعة الدكتورة محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

وأشار وكيل الوزارة أن فريق من إدارة العلاج الحر قام بقيادة الدكتور محمد سيد فقير والدكتور محمد بدار محمد مفتشي العلاج الحر بالاشتراك مع مفتشي هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين من ضبط مجمع عيادات غير مرخص بمركز دار السلام ولا يتبع اشتراطات مكافحة العدوي و الاشتراطات الصحية ويضم صيدلية غير مرخصة بها أدوية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة بما يضر بصحة المرضي المترددين علي المكان، كما تم ضبط صيدلية أخري تعمل بدون ترخيص بذات النطاق، وتم عمل المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وتم إغلاق 4 منشأت طبية تمثلت في 3 معامل للتحاليل وعيادة أطفال بنفس النطاق.