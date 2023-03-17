رأس البر تستعد للصيف بزراعة اشجار الزينة وتسوية رمال الشاطئ

دمياط. معتز الشربيني

استعدت الوحدة المحلية برأس البر لاستقبال موسم الصيف أعياد شم النسيم ، حيث قام فريق عمل الوحدة المحلية برأس البر والمسئول عن تنفيذ أعمال المبادرة وزراعة الأشجار بشوارع المدينة بالاشتراك بين قسم الحدائق وإدارة البيئة وقطاع النظافة بالوحدة بزراعة عدد 100 شجرة زيتون و100 شجرة ليمون و50 شجرة برتقال و100شجرة جوافة و500 شجرة كينو كربس بشارع بورسعيد في اليوم الرابع عشر من بدء أعمال المبادرة .

يأتي ذلك في إطار المبادرة وما تستهدفه للتوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وبما يعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع ، وفى إطار حرص الوحدة الدائم للمشاركة في كافة المبادرات خاصةً التي تستهدف تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة وجودة حياة المواطنين .

يأتي ذلك في اطار أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة " بمدينة رأس البر ،و في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى ، بتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة .