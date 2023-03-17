حصول طلاب كفر الشيخ على درع التميز فى المؤتمر العلمى المتكامل السادس

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية و التعليم بكفر الشيخ ، الطلاب المشاركين في المؤتمر العلمي المتكامل السادس، المقام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهنأهم على المستوى الجيد، والأداء المشرف الذي ظهر عليه الطلاب، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور وائل لطفي، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد موسى بالتعليم الثانوي، والمشرفين.

كما هنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب هاتفيا، لحصولهم على درع التميز في المشروعات المقدمة في المؤتمر العلمي، وشاركت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ب16 مشروع في المجال العلمي للمراحل الثانوية والتعليم الأساسي.