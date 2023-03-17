اليوم السابع
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حصول طلاب كفر الشيخ على درع التميز فى المؤتمر العلمى المتكامل السادس

الجمعة، 17 مارس 2023 10:51 م
حصول طلاب كفر الشيخ على درع التميز فى المؤتمر العلمى المتكامل السادس حصول طلاب كفر الشيخ على درع التميز
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب المشاركين في المؤتمر العلمي المتكامل السادس، المقام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهنأهم على المستوى الجيد، والأداء المشرف الذي ظهر عليه الطلاب، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور وائل لطفي، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد موسى بالتعليم الثانوي، والمشرفين.
 
كما هنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب هاتفيا، لحصولهم على درع التميز في المشروعات المقدمة في المؤتمر العلمي، وشاركت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ب16 مشروع في المجال العلمي للمراحل الثانوية والتعليم الأساسي.
 
 
حصول طلاب كفر الشيخ على درع التميز بالمؤتمر العلمي المتكامل السادس
حصول طلاب كفر الشيخ على درع التميز بالمؤتمر العلمي المتكامل السادس

طلاب حصول على درع التميز بكفر الشيخ
طلاب حصول على درع التميز بكفر الشيخ

طلاب كفر الشيخ يحصلون عل درع التميز
طلاب كفر الشيخ يحصلون عل درع التميز

طلاب كفر الشيخ يحصلون على درع التميز
طلاب كفر الشيخ يحصلون على درع التميز

 


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