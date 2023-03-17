تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة "التشخيص عن بعد" بمستشفى المنشاوى وزفتى العام

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية عن إنشاء المرحلة الثانية وحدة ( التشخيص عن بعد ) بمستشفي المنشاوي العام ومستشفى زفتي العام ليصل عدد الأجهزه بالغربيه إلى 5 أجهزه ، مستشفى صدر طنطا مستشفى حميات المحله مستشفى كفر الزيات العام تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



كما أوضح الدكتور أسامة ان إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف من خلال وحدات التشخيص عن بعد يصل إلى 2100 حالة ، حيث يتم عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك في وجود طبيب وسيط بالوحدة.



واكد أن المبادرة تساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج، وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية في الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة ، وذلك تحت اشراف الدكتور ايهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني ، والمهندس ايسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان للنظم والمعلومات.







