بيونج يانج: إطلاق الصاروخ العابر للقارات رسالة تحذير للأعداء

كتب أحمد علوى

نقل موقع "إن كيه نيوز" عن وسائل إعلام رسمية قولها، إن كوريا الشمالية أعلنت أن الصاروخ الذي أطلقته صباح الخميس كان من طراز هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات.

وقالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون تابع عملية الإطلاق مع ابنته.

واعتبرت بيونج يانج إطلاق الصاروخ ردا على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأكدت أن التجربة الصاروخية هي "رسالة لتحذير الأعداء"، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على سلامة البلدان المجاورة.

وخلال الأسبوع الجاري، اختبرت كوريا الشمالية أيضا، يوم الأحد، صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الإطلاق اختبر العمليات الهجومية لوحدات الغواصة التي تشكل جزءا من الردع النووي لكوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن غواصة من طراز "يونغونغ" أطلقت الصاروخين في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن الصاروخين قطعا نحو 1500 كيلومتر قبل أن يصيبا هدفا في البحر.