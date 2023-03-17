اليوم.. ختام أنشطة الأسبوع المائى ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمياه بأسوان

تختتم اليوم، الخميس، فعاليات وأنشطة الأسبوع المائى مارس 2023، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمياه، والذى أقيم فى الفترة من 10 إلى 16 مارس، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وتواكبًا مع الحملة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة ضمن أهداف التنمية المستدامة، 2030.

قال يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إن هذا الاحتفال يأتى فى ظل ما توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه، علاوة على تعظيم الاستفادة منه سواء بإنتاج الطاقة الكهربائية أو استصلاح الأراضى الزراعية لإنتاج وتوفير الغذاء.

وأضاف يحيى أبوزيد، فى بيان صحفى، أن فاعليات الأسبوع المائى شملت تنظيم العديد من الأنشطة منها قوافل مائية خدمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتقديم كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب حملات توعية ونظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وهم المشروع السويسرى " برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية المحلية والأزهر الشريف، والكنيسة والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والتضامن الاجتماعى، علاوة على جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وتابع "أبوزيد"، أن فعاليات الحملة تضمنت العديد من أنشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ورواد المكتبات وبيوت الثقافة، بجانب عقد الندوات بالجمعيات الأهلية مع تنظيم ورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف منها بالمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم دورى لكرة القدم للشباب، مضيفا أن الأنشطة تضمنت أيضًا إلقاء خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد محافظة أسوان حول ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وأيضًا دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب.