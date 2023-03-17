الكراوية منورة الغيطان فى المنيا وإنتاجية الفدان تصل إلى 1000 كيلو.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرًا مصورًا، عن زراعة محصول الكراوية بمحافظة المنيا، التي أوشكت ازهاره الصفراء باللون الذهبى على التساقط لإعلان اقتراب موسم الحصاد، وتعد قرى الظهير الصحراوى الغربى الأكثر زراعة للمحصول، بجانب النباتات الطبية والعطرية مثل الكمون والريحان، والبردقوش والكزبره والينسون والريحان وغيرها من النباتات الطبية والعطرية والتى تجد رواجا كبيرا فى السوق المحلى والخارجى.

وقال فتحى عبد الحافظ أحد مزارعى الكراوية، إن زراعة الكراوية تبدأ من أول شهر نوفمبر، وقد شهدت المحافظة توسعا كبير فى المساحات المزروعة عن الماضى، وذلك لما تتميز به من أسعار عالية ومحصول متميز يصل إلى 1000كيلو للفدان، ولا يحتاج إلى عدد ريات كبير بل لا يتم رى المحصول سوى 3 مرات بينهم المرة الأولى لزراعة المحصول.

ولفت فتحى إلى أن محصول الكراوية من النباتات الطبية والعطرية والتى يصل سعر الطن فيه من 20 إلى 30 ألف جنيه فى مقابل أن التقاوى الخاصة بالمحصول يتم تخزينها من المحصول القديم، لذا لا يتكلف المزارع الكثير من الجهد أو المال للحصول على التقاوى، إنما يتم حجز جزء من المحصول ليكون تقاوى للعام الجديد.

وأضاف شحاتة محمد أحد المزارعين، أن استخدام الرى الحديث فى زراعة الكراوية ساهم فى رفع إنتاج الفدان، ويتم زراعته على مصاطب لأنه لا يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، وأيضا زراعة المصاطب تتيح للمزارع زراعة عدد أكبر من الشتلات بدلا من زراعة صفين فى المصطبة الواحدة يتم زراعة 3 أسطر.

وقال إن موسم حصاد محصول الكراوية يبدأ فى شهر أبريل، موضحًا أن الأزهار الصفراء تتساقط على الأرض ويتم تقطيع الزهور بعد أن يتم تقطيع الحطب ووضعه بطريقة هرمية حتى يتعرض المحصول للشمس ثم نقوم بأعمال دريس المحصول مثل القمح.



الكراوية منورة الغيطان بالمنيا (1)



الكراوية منورة الغيطان بالمنيا (2)



الكراوية منورة الغيطان بالمنيا (3)



الكراوية منورة الغيطان بالمنيا (4)