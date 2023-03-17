السيطرة على حريق سيارة محملة بالمراتب على طريق الإسماعيلية- بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق نشب فى سيارة جامبو محملة بالمراتب على طريق الإسماعيلية بورسعيد بقرية النصر دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة جامبو محملة بالمراتب وذلك أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية بورسعيد بقرية النصر دائرة مركز القنطرة غرب دون خسائر بشرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال السائق.