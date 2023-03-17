وذكرت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ أن " قوة أمنية مشتركة تمكنت فى مناطق (الكرادة، جسر ديالى، النهروان، الأمين، الزعفرانية) ب‍العاصمة بغداد من إلقاء القبض على 10 متهمين بجرائم مختلفة من بينهم مطلوبون للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن القوة المشتركة تمكنت أيضا من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع خلال عمليات أمنية فى مختلف محافظات البلاد من بينها بنادق من طراز كلاشنكوف، مؤكدة استمرار الإجراءات التحقيقية والقانونية مع المتهمين وسيتم إحالتهم عقب ذلك إلى الجهات المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل.

ويأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية فى العراق مع مخاوف من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلاد.