التصريح بدفن عامل توفى عقب تناوله مبيد حشرى بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشأة المركزى جنوب محافظة سوهاج عامل يبلغ من العمر 28 سنة مصابا بحالة إعياء وألم بالبطن شديدين على إثر تعرضه لحالة تسمم، عقب تناوله مبيد حشرى داخل المنزل، وتوفى عقب ذلك تم تحرير المحضر بذلك، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله مبيدا حشريا داخل المنزل وتم نقله للمستشفى وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس فرع بحث الجنوب والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو القذافـي ا خ م 28 سنة عامل ويقيم بناحية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشاة مصاباً " حالة إعياء " وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

بسؤال والده المدعو إبراهيم خ م ج 73 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول مبيد حشري مما نتج عنه إصابته ووفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.