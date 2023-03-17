افتتاح 4 مساجد بتكلفة حوالى 7 ملايين جنيه بكفر الشيخ بالجهود الذاتية

شهدت 4 قرى بمحافظة كفر الشيخ افتتاح 4 مساجد، بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ.

افتتح الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، مسجد بركات بعزبة بركات ببيلا، والدكتور أيمن نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، مؤديا الخطبة بعنوان" التكافل الاجتماعي واجب الوقت"، والتزمت جميع مساجد كفر الشيخ بالخطبة الموحدة.

وافتتح فتحى يوسف، نائب رئيس مدينة دسوق، نائبا عن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعد السعيد الزيات، مدير أوقاف دسوق، مسجد كوم النص وأداء شعائر صلاة الجمعة وسط أهالى كوم النص التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح مركز دسوق بحضور أعضاء مجلس النواب المهندس عادل النجار، ومهندس محمد الصمودى، والشيخ وجيه زاهر، وكيل إدارة أوقاف بحرى، والحاج سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس قرية شباس الملح، أحمد المصرى.

وافتتح وليد فلفل، نائب رئيس المدينة، والشيخ سعيد ربيع شومان ،كبير مفتشي بالادارة، مسجد حوش العمدة التابع لقرية الابراهيمية شباس الملح ،وأدى الخطبة الجمعة الشيخ يحي عبد الفتاح يحي المفتش الأول بالإدارة.

قال الشيخ محمد يونس ،وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ تم افتتاح 4 مساجد إحلال وتجديد ، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير م الأهالي، تم افتتاح مسجد حوش العمدة بشباس الملح بدسوق، على مساحة 176متر، بتكلفة 960 ألف جنيه، ومسجد كوم النص بشباس الملح بدسوق، على مساحة 322 متر، بتكلفة مليون و932 ألف جنيه، ومسجد بلال بن رباح، ب 8 العنابر بالحامول، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون و20 ألف جنيه، ومسجد بركات بعزبة بركات ببيلا، على مساحة 465 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.



افتتاح مسجد بدسوق



الحضور خلال افتتاح المساجد بكفر الشيخ



الحضور خلال افتتاح مسجد حوش العمدة



جانب من افتتاح المسجد وتوزيع مصاحف



جانب من افتتاح مساجد كفر الشيخ



جانب من افتتاح مسجد حوش العدمة بدسوق



لوحة مسجد حوش العمدة