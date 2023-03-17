افتتاح 10 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 8 ملايين و730 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف إنه تم افتتاح 10 مساجد جديدة بمراكز (أبو المطامير - ادكو - كوم حماده - كفر الدوار - الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى ) بتكلفة 8 ملايين و730 ألف جنيه وتلك المساجد هى:

- مسجد عزبة سالم - منشية صقر - أبو المطامير على مساحة 80 م2 وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

- مسجد أيوب - شارع طلعت حرب - ادكو على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية 980 ألف جنيه.

- مسجد الغزالي - النمرية - أبو المطامير على مساحة 240 م2 وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

- مسجد الكبير - سلامون - كوم حماده على مساحة 420 م2 وبتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

- مسجد كامل أبو مطير - الحاجر - كفر الدوار على مساحة 245 م2 وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

- مسجد عزبة صادق القبلي - ابيا الحمرا - الدلنجات على مساحة 280 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 680 ألف جنيه .

- مسجد السخاوي - ع. السخاوي - دمنهور على مساحة 364 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه .

- مسجد المنشية الكبرى - زاوية صقر - أبو المطامير على مساحة 580 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه .

- مسجد أبو خشبة - الكوم الأحمر - الدلنجات على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية 120 ألف جنيه .

- مسجد الكبير - قرية محمد رفعت - حوش عيسى على مساحة 800 م2 وبتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه .

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " التكافل المجتمعي واجب الوقت" .

وأوضحت الخطبة ان التكافل المجتمعي قيمة إنسانية نبيلة، بها يعم التآلف والتراحم بين الناس، وفي ظلها يتحقق إستقرار الأوطان وتماسكها، والمجتمعات الراقية مترابطة متعاونة يشد بعضها بعضا.