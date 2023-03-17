وذكرت المحكمة العليا، وفقا لقناة (فرانس 24)، أنه مثل 39 شخصًا أمام محكمة فى بخارىى "جنوب غرب"، بتهمة ارتكاب أعمال شغب ونهب وهجمات بأسلحة حصلوا عليها بشكل غير قانوني.. وحكم على 28 منهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة و11 عامًا، مضيفة أن المتهمين الـ 11 الآخرين الذين حُكم عليهم فى البداية بالسجن خمسة أعوام، فقد خُفّفت عقوبتهم مع وقف التنفيذ بناء على طلب لجنة حكومية.

يشار إلى أنه في الأول والثاني من يوليو الماضي، اندلعت تظاهرات فى مدينة نكوص احتجاجًا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير، وقتل 21 شخصا وأُلغى مشروع التعديل الدستورى.

