أكرم القصاص: ثقافة التطوع بالغة الأهمية ولابد من ضمها للمناهج الدراسية

ماجد تمراز

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن العمل الأهلي في مصر كان له دور مهم على مدار التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن الكثير من الجامعات والمستشفيات وغيرها كانت نتاج للعمل الأهلي.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "عدد كبير من المنظمات والجمعيات كانت تعمل على مدار السنوات الماضية، ولكنهم كانوا يعملوا كل منهم في اتجاه، العمل الأهلي يحتاج دائما إلى توحيد جهود حتى تبرز خدماته".

وقال رئيس تحرير اليوم السابع: "ثقافة التطوع في منتهى الأهمية، ولابد من ضمها للمناهج الدراسية، ففي أوقات كثيرة، في الحروب أو غيره، وكنا نتطوع للعمل الخيري أو نتبرع حتى ولو بالقليل، هو إحساس تضامني شديد الأهمية".

وتابع: "كان هناك بعض المنظمات تفعل فكرة التطوع ولكن بشكل محدود، والتطوع كان موجود في الخارج، وانتقل إلى مصر مع فكرة التحالف الوطني التنموي، وظهر قبل ذلك في حياة كريمة، والشباب يكون لديه درجة من الحماس ورغبة في المساعدة كان لابد من الاستفادة منها".